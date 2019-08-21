رسميًا.. فرانك ريبيري يغادر البايرن وينتقل إلى "فيورنتينا"

إنتقل نجم المنتخب الفرنسي فرانك ريبيري،ولاعب فريق فريق بايرن ميونيخ البافري السابق، إلي نادي فيورنتينا الإيطالي، حيث إتفق اللاعب مع إدارة ناديفيورنتينا الإيطالي على الانتقال إليه بعقد لمدة موسمين.



ويضخع الفرنسي فرانك ريبيري، جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني السابق مساء اليوم الأربعاء للفحوصات الطبية، وظهر اللاعب وهو يرتدي تيشرت الفريق وخلفة طائرة وظهر معه مسؤلين من فريق الفيولا.



ووقع اللاعب علي عقود مع الفيولا لمدة سنتين مقابل 4.5 مليون يورو سنويًا واصبح فرنك ريبيري ثالث صفقة كبرى لفريق فيورنتينا في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تعاقد الفريق مع كل من الغاني كيفن برنس بواتينج وإيريك بولجار.



مشوار اللاعب ريبيري منذ البداية، حيث بدء اللاعب مع فرق الدرجة الأولى في أوروبا وبدأت في 2004 مع فرق ميتز الفرنسي وجلطة سراي التركي ومارسيليا، بالإضافة للبايرن منذ 2007.