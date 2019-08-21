الإمارات تعرب عن تمنياتها للسودان وشعبها بالتقدم والاستقرار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين وجمهورية السودان الشقيقة، منوها بمسارات التعاون الثنائي المميز بين البلدين والشعبين الشقيقين وأهمية مواصلة تعزيزها على ككل الصعد.



جاء ذلك، لدى لقاء "آل خليفة" بحضور خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، وسلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بقصر القضيبية، أمس الثلاثاء، بإبراهيم محمد الحسن أحمد، سفير جمهورية السودان لدى المملكة، حيث رحب بالسفير، وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البحرين والسودان وسبل تعزيزها على كل المستويات، معربًا عن تمنياته للسودان دوام التقدم والاستقرار بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو مزيد من النماء والازدهار.



كما تناول اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.



من جانبه، أعرب سفير جمهورية السودان عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية السودان، معربًا عن تقديره لموقف مملكة البحرين الداعم دومًا لنماء واستقرار السودان.