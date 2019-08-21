ضبط 32 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة على الطرق السريعة ؛ للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة؛ منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.



أسفرت الحملات عن إجراء تحليل طبى لـ 220 سائقًا، وإثبات تعاطى 32 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، العرض على النيابات المختصة.



