59 سفينة عبرت المجرى الملاحى لقناة السويس اليوم

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم 59 سفينة بحمولات بلغت 4 ملايين و500 ألف طن.



وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس عبور 24 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و800 ألف طن ضمن قافلة الشمال، وكانت أكبرها سفينة الحاويات "أوكل جابان" التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 221 ألف طن.



وضمت قافلة الجنوب 35 سفينة بحمولات بلغت مليونين و700 ألف طن، كانت أكبرها سفينة الحاويات "أوكل هونج كونج" التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 220 ألف طن.