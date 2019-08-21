مجهول يهاجم رجلا بسيف في حي أمريكي (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، يوثق وقوع حادث مروع في حي سكني في ولاية فلوريدا الأمريكية.



ويظهر الفيديو مهاجمة شخص مجهول، أحد السكان باستخدام سيف حاد، إلا أنه لم يتمكن من إيذائه، بعد أن أشار إلى كاميرا المراقبة الموجودة لديه.



وما زالت الشرطة تبحث عن المهاجم الذي التقطته عدسات كاميرات المراقبة الأمنية، بينما تشتبه بوجود خلاف شخصي سابق بين المهاجم والضحية.