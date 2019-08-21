1.6 مليون جنيه أرباح "أصول" بالنصف الأول

أظهرت القوائم المالية لشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية ارتفاع أرباحها بنسبة 17% خلال النصف الأول من 2019.



وأوضحت الشركة فى إفصاحها للبورصة اليوم الأربعاء، أنها حققت أرباحًا بلغت 1.6 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.37 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وحققت الشركة إيرادات بلغت 12.09 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 14.1 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي.



وعلى أساس ربعي حققت الشركة Powered By خسائر بلغت 2.7 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 73.19 ألف جنيه بالربع المقارن من العام الماضي.



وكانت الشركة سجلت صافي ربح بلغ نحو 3.82 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 1.3 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.