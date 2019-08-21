غدًا.. إعلان نتيجة تنسيق تحويلات الجامعات

يعلن موقع التنسيق الإلكتروني، غدا الخميس، نتيجة تنسيق التحويلات لتقليل الاغتراب، لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020.



وأغلق الموقع الإلكتروني للتنسيق، أمس الثلاثاء، باب تسجيل رغبات التحويلات، بعد أن بدأت 8 من الشهر الجاري.



وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على التنسيق، إن التحويلات تتم في حدود الضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات ونسبة الـ10 % التي حددها المجلس.

