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اقتصاد

توقعات بخفض سعر الدولار إلى 16 جنيها خلال الفترة المقبلة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:24 م
الدولار
الدولار
هويدا سعيد - أسماء إبراهيم
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شهدت أسعار صرف الدولار خلال الأشهر الماضية حالة من التراجع، ثم عادت في الاستقرار خلال أيام عيد الأضحى المبارك ليسجل 16.62 للبيع، ثم عاد الدولار في الارتفاع على مدار يومين متتاليين ليسجل 16.65، مما شكل صدمة لخبراء الاقتصاد لعدم اتفاقه مع توقعاتهم.

وكان الدولار قد ارتفع خلال الأيام السابقة بقيمة تراوحت ما بين قرش إلى 4 قروش في أكثر من 7 بنوك، وتباينت توقعات خبراء الاقتصاد بشأن سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، متوقعين أن يصل سعر الدولار إلى 16 جنيها.

بيكر أنه في بداية عام 2019 شهدت العملة الخضراء تراجع بشكل مستمر في مصر فكان سعره حينئذ 17.76 للبيع، ووصل والآن إلى مايقرب من 16.50 جنيهًا.
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