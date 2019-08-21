العثور على جثة طفل متفحمة بالقرب من قرية المنيرة بالوادي الجديد

عثرت مباحث أمن الوادي الجديد على جثة طفل متفحمة وغير واضحة المعالم بالقرب من الشركة 8 بقرية المنيرة بمركز الخارجة.



تلقى اللواء طارق لطفي مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من النجدة بالعثور على جثة طفل متفحمة وغير واضحة المعالم، بالقرب من قرية الشركة 8 بقرية المنيرة بمركز الخارجة، وعلى الفور تم تشكيل فريق من المباحث الجنائية وتكثيف الجهود للعثور على مرتكبي الواقعة، ومعرفة ملابسات الحادث.



كما تم استدعاء الطب الشرعي لتحديد هويتها خاصة وأنها متفحمة ومتوفية منذ 3 أيام، والكلاب التهمت أجزاء منها، تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.