افتتاح أعمال مؤتمر التحكيم التجارى الخليجى بسلطنة عمان

افتتحت اليوم في مدينة صلالة بسلطنة عمان أعمال مؤتمر التحكيم التجاري الخليجي في نسخته الـ24 تحت شعار "التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون "، الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار ويستمر يومين.



رعى افتتاح المؤتمر معالي وزير الدولة ومحافظ ظفار محمد بن سلطان البوسعيدي، بحضور عدد من المسئولين وأصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين بمجال الاستثمار والتحكيم التجاري.



ويناقش المؤتمر في يومه الأول عدة محاور في مجالات التحكيم التجاري من بينها تحديات التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار إلى جانب تأثير قواعد التحكيم في المنازعات على التشريعات الوطنية واستعراض الأوامر الوقتية والتدابير التحفظية في التحكيم التجاري، كما يتناول مسئولية القضاء الوطني في تعزيز فاعلية التحكيم في منازعات الاستثمار إلى جانب مناقشة كيفية تسوية النزاعات فى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.