عودة 360 حاجًا من الجمعيات فى القليوبية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، اليوم الأربعاء، عودة 360 حاجًا من حجاج الجمعيات بالمستوى الأول بالمحافظة عبر ميناء القاهرة الجوي قادمين من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية.



وقال الدكتور مجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، إنه جرى تخصيص 570 تأشيرة لحج الجمعيات بالمحافظة، وجرى تقسيمها على مستويين أول وثالث للحجاج بالمحافظة.



وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى الانتهاء من الدورات التوعوية للحجاج بالمحافظة قبل الانطلاق للأراضي المقدسة، موضحًا أنها لم تشهد الرحلة أى مخالفات أو حالات وفاة من حجاج المحافظة.