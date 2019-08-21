مصرع شقيقين غرقا في بني سويف

لقي طالبين أشقاء مصرعهما، اليوم الأربعاء، غرقا، في مياه البحر اليوسفي؛ أثناء الاستحمام هربا من ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بقرية خورشيد التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى.



وتلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة إهناسيا يفيد بغرق شقيقين وهما "محمد ح.ع" 14 سنة، وشقيقه "كريم" 12 سنة، أثناء الاستحمام، والذي وجه بسرعة استخراج الجثتين ونقلهما إلى المشرحة.



وبمناظرة الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية لهما، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.