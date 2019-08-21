منتخب الامارات يخسر في البطولة الخليجية لكرة السلة

خسر منتخب الامارات الوطني اولي مبارياته في البطولة الخليجية لكرة السلة لفئة الشباب التي تقام في البحرين، وتستمر حتى 25 الجاري المؤهلة إلى كأس آسيا 2020،أمام عمان 56-62.



ويمثل منتخب الإمارات للشباب في البطولة، 12 لاعبًا:يوسف وسيم وراشد سيف وهزاع عمر ويوسف سيد ووليد خالد وخالد خميس من نادي الشارقة، وصالح إبراهيم وسيف أحمد من نادي الوحدة، وعبدالله أحمد وعبدالعزيز خليفة من نادي الوصل، وعبدالله خالد من نادي بني ياس، وحسين إبراهيم من نادي النصر، ويقودهم المدرب السوري همام كركوكلي.