الاشتباكات بين الحكومة والمعارضة بميانمار تجبر 2000 شخص على الفرار

قال مسئولون حكوميون اليوم الأربعاء، في ميانمار، إن أكثر من ألفي شخص أجبروا على الفرار من ديارهم وقتل 19 آخرون منذ اندلاع القتال بين القوات الحكومية ومتمردي الأقليات العرقية في شمال ميانمار الأسبوع الماضي.



ويمثل تصعيد الأعمال القتالية في شمال ميانمار، نكسة أخرى لمحاولة الزعيم المدني أونغ سان سو كي إحلال السلام وسط انتقال متعثر من الحكم العسكري الكامل.



فقد قال عمال الإغاثة إن الأشخاص النازحين في القتال الأخير يحتمون في الأديرة المحيطة ببلدة لاشيو في شمال ولاية شان، ويعتمدون على جماعات الإغاثة والحكومة للحصول على امداداتهم.



وقال سوي ناينج مدير إدارة الكوارث في ولاية شان لرويترز "نحن نوفر مواد الإنقاذ الأساسية وكذلك الأموال للنازحين في المخيمات والجرحى وكذلك لأفراد أسر الذين قتلوا".