ضبط المتهمين ببيع سماعات الغش في امتحانات الطلبة بمدينة نصر

تمكنت مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، الأربعاء، من ضبط طالب وآخر يروجان سماعات بلوتوث صغيرة الحجم لاستخدامها في الغش بالامتحانات.



رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشر أحد الأشخاص إعلان بأحد مواقع التسوق عن انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة متضمن عرضه بیع سماعات "بلوتوث" ضد التشویش تستخدم فى الغش.



وتبني أن وراء ارتكاب الواقعة طالب تم ضبطه بمحل إقامته بمدينة نصر، وبحوزته سماعة بلوتوث صغیرة الحجم مخصصة للغش والكارت الخاص بتشغیلھا، وهاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وھاتف محمول آخر، بفحصه تبین وجود آثار ودلائل عبارة عن الإعلان المشار إليه.



كما تبین وجود محادثات بینه وبین آخرین تتضمن عرضه سماعات صغیرة للغایة لاستخدامھا فى الغش بمقابل مادى.



وبمواجھته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شخص آخر، تم ضبطه؛ لتوسیع نشاطھما فى بیع السماعات للطلاب الراغبین أثناء أداء الامتحانات، والاستفادة منھم مادیًا.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.