بينوتو: فيراري "غير راضية" عن قوانين 2021

اعترف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بأن العلامة الإيطالية ليست راضية بعد عن القوانين المقترحة لموسم 2021، كما أنها تضغط في مواجهة فرض القطع قياسية.



تحاول ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية للفورمولا واحد الضغط باتجاه فرض بعض الأجزاء القياسية ضمن عملية تحديث القوانين لموسم 2021، كما كشفت المسودة التي طُرحت شهر يوليو الماضي أنظمة مكابح وإطارات قياسية، إضافة إلى تبسيط جوانب أخرى في السيارات.



ولن يتم توقيع الحزمة النهائية لقوانين 2021 حتى شهر أكتوبر، ما يعني أن الاتفاق على كمية الأجزاء القياسية قد يتغير.



وضمن معرض كلامه قبيل العطلة الصيفية، أوضح بينوتو أن فيراري كانت متشككة حيال الاتجاه الذي تسير به قوانين 2021، وخاصة لناحية القطع القياسية.



حيث قال: "لستُ مسرورًا منها بعد. نحن كفيراري لسنا راضين بعد. أعتقد أنه ومنذ البداية كنا على الدوام ضدّ فكرة القطع القياسية، وأشعر أننا نسير نحو هذا الاتجاه".



وأكمل: "لماذا نحن ضد هذه الفكرة؟ لأننا نعتقد أنه وفي البداية، جوهر هذه الرياضة هو المنافسة، ونوعًا ما فإن الاتجاه نحو اعتماد قطع قياسية يعمل عكس تلك الروح التنافسية".



وتابع: "ثانيًا، لأنه ومهما كانت كمية القطع القياسية فإنها لا تعني خفض النفقات، لأنك ستحتاج لإعادة هندسة السيارة ومكوناتها كي تتلاءم مع القطع الجديدة، وذلك يؤثر على النواحي المالية. لذا لستُ واثقًا من أن التوازن سيكون إيجابيًا".