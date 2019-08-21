مساهمة تبيع حصتها فى "الأخوة المتضامنين" بـ811 ألف جنيه

قالت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية، إن المساهمة دعاء علوى فهمى محمد قد باعت حصتها في شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي والبالغة 6.64%.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة اليوم الأربعاء، أن المساهمة باعت 265.8 ألف سهم، بقيمة 811.3 ألف جنيه، بواقع 3.05 جنيه للسهم.



يذكر أن شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي حققت 40.8 ألف جنيه صافي ربح خلال الربع الأول من 2019، مقابل 73.7 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.