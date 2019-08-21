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عالم

مسؤولون في البيت الابيض يقتحمون الأقصى برفقة مستوطنين

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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في سابقة هي الأولى من نوعها اقتحم عشرات المستوطنين برفقة مسؤولين أميركيين من الأبيض المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وتأتي هذه الاقتحامات عشية الذكرى الخمسين لإحراق المسجد.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة فراس الدبس، إنه نحو 90 مستوطنًا بينهم 50 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى بمجموعات متعددة، ونظموا جولات استفزازيةً في باحاته، وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية في باحاته.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم دخول عدد من كبار موظفي البيت الأبيض باحات المسجد الأقصى في القدس رفقة جماعات يهودية وبحماية الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن دخول موظفي البيت الأبيض للمسجد الأقصى "تم بطريقة اقتحامية وبمشاركة المستوطنين ودون تنسيق مع الجهة الرسمية المسؤولة عن المسجد الأقصى" في إشارة إلى دائرة الأوقاف الإسلامية.

كما أدانت الوزارة "دعوات المنظمات اليمينية لتنظيم اقتحامات حاشدة للمسجد الأقصى لتغيير الوضع التاريخي القائم فيه وانتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية".

وأشارت إلى أن ذلك يحدث "في وقت تتواصل فيه إجراءات وتدابير الاحتلال الجائرة لمنع أي نشاط ليس فقط سياسي إنما ثقافي، اجتماعي، رياضي أو فني ينظمه المقدسيون، وهو ما يعني حرمان الفلسطينيين من أي نشاط جماعي في مدينتهم".

واعتبرت الخارجية أن "حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني الإنساني للفلسطينيين في القدس لا تقتصر فقط على حملات التضييق والتنكيل والتهجير القسري لهم إلى خارج المدينة، إنما تتواصل من خلال هدم المنازل وطرد مقومات هذا الوجود".
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