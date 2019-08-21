بيترز يحتل صدارة سباق الجولف في دبي

استطاع البلجيكي توماس بيترز ان يتوج بلقب بطولة التشيك ماسترز للجولف، ليكون قريبًا من حجز مكانه ضمن قائمة أفضل 50 لاعبًا هذا الموسم، والمشاركة للمرة الخامسة على التوالي في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للجولف «السباق إلى دبي»، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.



ونجح نجم كأس رايدر من حصد 335 نقطة بفضل فوزه بلقب بطولة التشيك ماسترز لينتقل من المركز 66 إلى المركز 42 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 881 نقطة لهذا الموسم، وعلى الرغم من عدم فوزه بلقبه الأول في الجولة الأوروبية، واصل الإسباني أدري أرناوس أداءه الرائع في عامه الأول في الجولة الأوروبية بعد حصده المركز الثاني للمرة الثالثة في موسم 2019، وتقدم خريج جولة التحدي عام 2018 من المركز 46 إلى المركز 30 في ترتيب «السباق إلى دبي»، ليقترب من أن يضمن مكانه في عقارات جميرا للجولف.