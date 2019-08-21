ضبط أخطر تاجر مخدرات وبحوزته كيلو هيروين في مدينة نصر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزته كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار.



رصدت إدارة مكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية حال استقلاله السیارة، وبحوزته كمية من مخدر الھیروین وزنت كیلو و310 جرام، و150 جرام من مخدر الحشیش، 100 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، 100 قرص مخدر لعقار الإكستاسى، مبلغ مالى قدره 40 ألف جنیه، هاتفان محمول، ميزان، ھاتف محمول، ومیزان.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.