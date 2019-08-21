"الحديد والصلب" تخصص 25% من إنتاج البيليت لشراء "فحم الكوك"

قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إن مجلس إدارة الشركة وافق على المذكرة 1501 رقم لسنة 2019 والخاصة بتحديد نسبة 25% من منتج المربعات" البيلت" للشركات الممولة لشراء فحم الكوك من شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية.



وأضافت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إخطار العميل وفقًا للترتيب الوارد بقائمة العملاء بالقطاعات التجارية والخاص بتوفير الكميات المحددة للاستلام خلال 3 أيام.



وأكدت الشركة، أنه حال عدم الالتزام سيتم إخطار العميل التالي بتنفيذ إجراءات الاستلام بنفس الضوابط وطبقًا للقواعد المنظمة لذلك بقطاع المبيعات.



يشار إلى أن إجمالي مبيعات شركة الحديد والصلب المحلية والصادرات بلغ نحو 1.025 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مايو الماضي، مقابل 1.168 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.