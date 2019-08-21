حجز قضية مساهمي "الصخور العربية" لجلسة 18 سبتمبر

كشفت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، عن حجز القضية المرفوعة من المساهمين للحكم يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر المقبل.



كان المساهم أحمد إدريس علي، والذي يمتلك 500 ألف سهم، والمساهم محمد عبدالمطلب والذي يمتلك 420 سهمًا، قاما برفع دعوى قضائية للمطالبة بفرض حراسة على الشركة.



وكانت الشركة نفت يوم 17 يونيو الماضي، رفع دعوى قضائية ضد الشركة، والمزعم النظر فيها في الـ 25 من يونيو الماضي الجاري.



يشار إلى أن الصخور العربية للصناعات البلاستيكية سجلت صافي ربح بلغ 1.08 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيوالماضي، مقابل 1.07 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وتراجعت مبيعات الشركة خلال ذات الفترة بشكل طفيف، حيث سجلت 3.94 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.