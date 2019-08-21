مقتل 17 فردًا فى معارك بشرق خان شيخون بسوريا

أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بمقتل 17 شخصًا، 5 منهم من قوات النظام في معارك شرق خان شيخون.



يأتي هذا عقب أيام من دخول آليات تركية محملة بالذخائر إلى خان شيخون، لترد الحكومة السورية وتقصف رتلًا تركيًا يسفر عن وقوع عدد من القتلى والإصابات.



يذكر أن خان شيخون من الأماكن الاستراتيجية في حرب سوريا، نظرا إلى أهميتها الاستراتيجية في خطة الجيش السوري لاستعادة إدلب، آخر معقل في قبضة الفصائل السورية المسلحة، كما تقع خان شيخون على الطريق الذي يصل حلب مرورًا بحماة وحتى جنوب سوريا.



فيما يقول الجانب الروسي، عن العملية العسكرية في إدلب: إنها من أجل تأمين"حميميم" على الساحل السوري، خاصة بعد اتهامات بأن جبهة النصرة تستهدفها.