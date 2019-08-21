حل لغز لعثور على نصف جثة "سيدة الهرم".. زوجها قتلها وقطعها بالساطور

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، الأربعاء، عن ملابسات لغز العثور على جثة لنصف سيدة داخل جوال بترعة المريوطية.



وتبين من التحريات الأولية التي أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي، مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بسبب اكتشافه ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع آخر، قام على أثرها بقتلها وتقطيع جثتها نصفين بالساطور.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية عن أمن الجيزة إخطارًا من غرفة النجدة بإبلاغ أهالي المريوطية بالعثور علي جوال طافي بترعة المريوطية بداخله أجزاء آدمية مقطعة.



انتقلت على الفور قوات الأمن من قسم شرطة الهرم وتبين من الفحص أن الجوال كان بترعة المريوطية أمام المجزر الآلي يحتوي على النصف الأسفل جثة سيدة ترتدي بنطلون جينز.



كما تبين أن الجزء المعثور عليه تم تقطيعه من منطقة الحوض وحتى الركبتين، مشطت القوات باقي المنطقة بعد الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري ولم تسفر عملية البحث عن أي أجزاء آدمية أخرى.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.