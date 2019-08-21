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تقارير ومتابعات

سر "اللوك" الجديد وفضل رجاء الجداوى أبرزهم.. سوسن بدر تروى 5 حكايات مثيرة فى حياتها

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:58 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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"نفرتيتي الشاشة المصرية"، لقب أطلقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانة سوسن بدر التي تألقت بإطلالتها المختلفة، ومؤخرا أثارت الجدل في حلقتها مع الإعلامية إسعاد يونس، من برنامج "صاحبة السعادة"، الذى يذاع عبر فضائية "dmc"، وترصد"الدستور" أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل.

"اللوك الجديد"
قالت سوسن بدر إنها قررت تغيير اللوك الخاص بها عقب الانتهاء من تصوير مسلسل "زي الشمس"، على الرغم من معارضة ابنتها وحفيدتها ياسمين، لكنها رغبت فى أن تحتفل بالعيد بهذا الشكل الجديد.

وتابعت: "الناس قهروني كتير، وبناتي وحفيتدي فضلوا يقهروني ويقولوا لي لا، وماتعمليش اللوك ده، لغاية ما عملت اللوك الجديد وقهرتهم، وأنا دلوقتي مستريحة جدًّا".

"جهاز حفيدتها"
قالت سوسن بدر: جهزت ابنتى "ياسمين" بكميات كبيرة من الأدوات المنزلية كعادة الأسر المصرية، وأنها تنوي عدم تكرار ذلك مع حفيدتها "ملك" التي تبلغ من العمر 15 عامًا.

"اسمها الحقيقي"
كشفت الفنانة عن اسمها الحقيقي وسبب تغييره، معقبة: "اسمي سوزان بدر الدين، واللي غيره المخرج الكبير شادي عبدالسلام قبل فيلم إخناتون وشخصة نفرتيتي".

"رجاء الجداوي"
قالت سوسن بدر: في المرحلة الثانوية التحقت لإجراء تجربة أداء لدخول مجال عرض الأزياء، وكانت الفنانة رجاء الجداوي في لجنة التحكيم، واختارتها، وكان لها فضل كبير، وعلمتها كيفية الجلوس والكلام بشكل أنيق.

"خوفها من عادل إمام"
أشارت إلى أن المخرج محمد فاضل اختارها للمشاركة في مسلسل "أحلام الفتى الطائر"، عقب النجاح في تجربة الأداء لتقديم أول عمل أمام عادل إمام، وشعرت بخوف للوقوف أمام الزعيم الذي حرص على تشجيعها، وشاركت معه في مسرحية "الواد سيد الشغال".


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