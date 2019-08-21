ريم عبداللطيف تحصد برونزية التجديف فى الألعاب الإفريقية

توجت مريم عبداللطيف، لاعبة منتخب مصر في التجديف، بالميدالية البرونزية والمركز الثالث للسيدات في سباق ١٠٠٠ متر فردي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.



ويقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبدالحليم، بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبدالعزيز، ويرأس بعثة مصر للتجديف الدكتور محمد ثابت عبدالله.



وأقيمت منافسات التجديف بالدورة الإفريقية في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية القريبة من الرباط المضيفة للدورة الإفريقية.



وتحتل مصر صدارة دورة الألعاب الإفريقية منذ اليوم الأول بعدد كبير من الميداليات الذهبية، حيث وصل عدد الميداليات إلى 13 ميدالية متنوعة "5 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات".