قتلى وجرحى فى صفوف تنظيم القاعدة باليمن

أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل اليوم الأربعاء، بوقوع العديد من القتلى والجرحى من عناصر تنظيم القاعدة في غارة لطائرة أميركية مسيرة استهدفت موقعا تابعا لهم بين محافظتي البيضاء ومأرب في اليمن.



يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه قوات التحالف الدولي المدعومة من كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة غارتهما على الجماعات المسلحة والحوثيين في اليمن.



وتتزامن الواقعة مع وصول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث،اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اليمنية "صنعاء" عقب زيارته للرياض لمتابعة تنفيذ اتفاق استكهولم حول الحديدة، ذلك الاتفاق الذي يحاول الحوثيون منع تحقيقه، حيث منعوا من قبل دخول قوافل المساعدات الإنسانية الأممية لليمن وكذلك قوافل الأدوية.