عبدالخالق البنا يحقق فضية التجديف فى الألعاب الإفريقية بالمغرب

توج أحمد عبد الخالق البنا، لاعب منتخب مصر في التجديف، بالميدالية الفضية والمركز الثاني للرجال في سباق ١٠٠٠ متر فردي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.



ويقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبد الحليم، بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبدالعزيز، ويرأس بعثة مصر للتجديف الدكتور محمد ثابت عبدالله.



وقد أقيمت منافسات التجديف بالدورة الإفريقية في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية القريبة من الرباط المضيفة للدورة الإفريقية.



وتحتل مصر صدارة دورة الألعاب الإفريقية منذ اليوم الأول بعدد كبير من الميداليات الذهبية، حيث وصل عدد الميداليات إلى 12 ميدالية متنوعة "5 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات".