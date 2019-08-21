دفن جثة سائق دهسه زميله بسبب خلافات العمل بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، الأربعاء، تشريح جثة سائق دهس زميله أسفل عجلات سيارته بسبب وجود خلافات بينهما، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.



كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بإحدى الطرق بالمرج ووجود مصاب.



على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة وبالفحص تبين إصابة "أحمد. س"، سائق، بكسور ونزيف بالمخ.



بإجراء التحريات حول الواقعة، تبين دهس سائق آخر يقود "ميكروباص"، المجني عليه، بسبب خلافات بيهما وفر هاربًا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه أثناء إسعافه.



وعلى الفور وجه اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث المديرية، وتم ضبط المتهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.