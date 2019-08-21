دارين حجازي تتوج بفضية التجديف في الألعاب الإفريقية بالمغرب

توجت دارين حجازي لاعبة منتخب مصر في التجديف بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 1000 متر فردي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.



ويقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبدالحليم بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبدالعزيز ويرأس بعثة مصر للتجديف الدكتور محمد ثابت عبدالله.



وأقيمت منافسات التجديف بالدورة الإفريقية في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية القريبة من الرباط المضيفة للدورة الإفريقية.



وتحتل مصر صدارة دورة الألعاب الإفريقية منذ اليوم الأول بعدد خمس ذهبيات وفضيتان وأربعة برونزيات.