عرض برشلونة لضم نيمار وترقب الريال يتصدر الصحف الإسبانية

سلطت الصحف الإسبانية، الصادرة اليوم الأربعاء، الضوء على عرض برشلونة لاستعارة نيمار من صفوف باريس سان جيرمان، بجانب ترقب ريال مدريد للمفاوضات قبل الانقضاض بعرض للبي إس جي.



وعنونت صحيفة "ماركا": "نيمار يدخل منطقة فلورنتينو" في إشارة إلى اهتمام رئيس النادي الملكي بصفقة نيمار، وأضافت: "ريال مدريد ينتظر تحرك برشلونة لأنه يرى أن باريس سان جيرمان سيمنحه حق الرفض الأول"، وتابعت: "العلاقة الطيبة مع النادي الفرنسي ستكون حاسمة".



وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "إعارة سنتين"، وأضافت: "برشلونة قدم اقتراحًا لباريس سان جيرمان يتضمن استعارة نيمار لمدة موسمين مع التزام بشراء بشكل نهائي عقب الموسم الثاني"، وتابعت: "في كلا الموسمين سوف يتسلم النادي الباريسي مبلغ الإعارة".



وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "برشلونة يحدد قيمة نيمار 160 مليون يورو"، وأضافت: "برشلونة سيقبل بخيار الشراء الإلزامي إذا تمت عملية الدفع على أقساط"، وتابعت: "ميسي يعود إلى التدريبات من أجل العودة أمام ريال بيتيس، ووكيل ديمبلي يفيد بأن موكله لا يفكر في الرحيل عن برشلونة".