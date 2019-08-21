حذاء القذافي ضمن مقتنيات متحف في أيرلندا.. ما القصة؟ (فيديو)

دائما ما تكشف المتاحف على اختلافها عن حقائق تاريخية سجلها المؤرخون بالفعل، إنما تبقى المقتنيات وما بقي من أشياء تَروي نوادر كان من الصعب أن يكتبَها المؤرخون.



ورصد كاميرا فضائية "الغد"، وجود حذاء الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ضمن مقتنيات متحف "ذا الرودي ماك كورلي"، بعد أن أهدى القذافي حذاءه هدية لرئيس الجيش الجمهوري الإيرلندي "جو كهيل".



وكشف كيفن كارسون، مدير المتحف، عن أنه في إحدى رحلات سفر "جو كهيل" إلى ليبيا ولقاءه مع القذافي فى صحراء ليبيا أُعجب "كهيل" بحذاء القذافي فأهداه إياه.



وتشمل مقتنيات المتحف عدة أسلحة من ستينيات وسبعينيات القرن الماضي تعبر عن تاريخ النزاع بين الأيرلنديين البروتستانت والكاثوليك.