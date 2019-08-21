"حكاية ترويها الخيوط" بمكتبة البلسم.. 30 أغسطس

تُنظم مكتبة ودار البلسم لكتب الأطفال، ورشة حكي تحت عنوان "حكاية ترويها الخيوط" الصادرة عن دار الحدائق للنشر، تأليف الكاتبة اللبنانية٬ نبيهة محيدلي٬ رسوم حسان زهر الدين٬ في تمام الثانية من بعد ظهر الجمعة 30 أغسطس الجاري.



في أَحَدِ الأَيّامِ اِلْتَقَتْ مَجموعةٌ مِنَ الخُيوطِ، كانَتْ تَعمَلُ بِهِمَّةٍ وَنَشاطٍ مِن دُونِ تَوَقُّفٍ، وَكانَ كُلُّ خَيطٍ يَأخُذُ دَورَهُ ليَحبُكَ وَيَحكِي.. يَحبُكَ وَيَحكِي.. فَيُنْصِتُ لَهُ الجَميع. أما الأطفال فسيستمعون ما حكته الخيوط.



يذكر أن "محيدلي" سبق ونالت قصّتها "أنا أحبّ" بالجائزة الأولى في الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال الذي عُقد في الشارقة٬ وهو من سلسلة رسمة وكلمة (4 كتب) التي تتوجه إلى المرحلة العمرية الصغيرة 3 سنوات وما فوق.