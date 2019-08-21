تجديد حبس 11 متهمًا فى "خلية الأمل"

جددت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، حبس 11 متهمًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الأمل»، التى تستهدف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو.



المتهمون المحبوسون على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، هم كل من: زياد العليمي، حسام مؤنس، أسامة العقباوي، هشام فؤاد، أحمد تمام، مصطفى عبدالمعز، عمر الشنيطى، خالد أبوشادى، حسن بربرى، أحمد الغنام، قاسم عبدالكافى.



كانت نيابة أمن الدولة أمرت بحبس 11 متهمًا في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.