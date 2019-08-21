أبرز موضوعات مجلة "مصر معاك" في عددها الثامن

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العدد الثامن من مجلتها الشهرية "مصر معاك"، والتي أصبحت أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.



وتضم المجلة، في عددها الجديد، موضوعات هامة يرصدها "الدستور" في التقرير التالي:



*المؤتمر الوطني السابع للشباب:

مؤتمرات الشباب.. تجربة مصرية خالصة

أكدت وزارة الهجرة منذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وهو يؤمن بأن الشباب هم عماد الدولة المصرية وطريقها نحو التقدم لذلك حرص على دعمهم بكل السبل، ومن هنا جاءت فكرة إقامة مؤتمرات الشباب التي أصبحت تجربة مصرية رائدة لها صدى دولي بشكل كبير، كما أنها منصة تواكب العصر بين الحكومة وأبناء الشعب وتعكس حرص القيادة السياسية على التواصل مع الشباب.



وعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب بأواخر يوليو الماضي، وتم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقرا له كرسالة مهمة للشباب وللعالم بأن العاصمة الإدارية كيان موجود على الأرض وقارب على الانتهاء بشكل كامل ومستعد لاستقبال العديد من الأنشطة.



باب ولاد البلد:

يد مصر في السماء

أكدت وزارة الهجرة ان شبابنا رجالا.. ولدوا أبطالا تتملكهم جينات الرجال المحاربين والقادرين على رفع رايات بلدهم في السماء ليؤكدوا للعالم بأسره أن المصري قادر على التحدي وواثق في اجتياز ما نراه مستحيل.. هنا نتحدث عن رجال مصر الواعدين منتخب مصر لكرة اليد بطل العالم للناشئين.



فقد توج منتخب مصر للناشئين ببطولة العالم لكرة اليد لأول مرة بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32-28 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما في مقدونيا.



ويعد تتويج منتخب الناشئين لكرة اليد إنجازًا جديدًا يضاف لكرة اليد المصرية، بعد تحقيق منتخب الشباب لثالث العالم في البطولة التي أقيمت في شهر يوليو الماضي بدولة أسبانيا.



*باب إجازتك بوطنك:

- "العلمين الجديدة" طراز عالمي فريد على أرض مصر

قالت وزارة الهجرة ان مدينة العلمين الجديدة هي أحد ضمن المشروعات القومية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي وإحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه مع العاصمة الإدارية في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها، حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.



تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مطروح بطول 48 كم من الطريق الدولي (الإسكندرية – مطروح) حيث تبلغ مساحة المدينة 50 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلي، ومخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 مليون نسمة.



* باب مصر بتتطور:

-مبادرة "حياة كريمة" وبناء الإنسان المصري

أكدت وزارة الهجرة أن في "مصرنا الجديدة" الإنسان المصري يأتي في المقام الأول، فتمثلت محاور البرنامج الذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء الإنسان المصري والاهتمام بالتعليم والصحة والثقافة.



كل هذا تبلور في العديد من التوجيهات الرئاسية والمبادرات التي أطلقها الرئيس وآخرها إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجًا "حياة كريمة"، تحقيقا للتكامل بين تلك المبادرة والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر في مصر، الأمر الذي جاء ضمن توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة يومي 30 و31 يوليو الماضي.



وتأتي مبادرة "حياة كريمة" بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتجسيدا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 في إطار من المشاركة المجتمعية، كما أنها تهدف إلى سد الفجوة التنموية بين القرى والاستثمار في تنمية الإنسان.



كما تتضمن مبادرة "حياة كريمة" أيضًا توفير فرص عمل للحد من الفقر وأيضا الحد من الفقر متعدد الأبعاد بمفهومه الجديد، من حيث مستوى التعليم والخدمات الصحية والتوظيف وحجم النمو السكاني والتوزيع الجغرافي.



باب فنون بلدنا:

قالت وزارة الهجرة إنه لا تتحدث هذه المرة عن فن من الفنون التي اشتهرت بها مصر، ولكن ستتناول هنا زاوية مختلفة، وهي أن مصر في طريقها لتصبح قبلة لنجوم الفن حول العالم، فالمشاهير من الفنانين والموسيقيين، قصدوا مصر للسياحة أو لإقامة حفلات، في رسالة هامة للعالم أجمع مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان وتمتلك مقومات سياحية وحضارية هائلة.



ومؤخرًا، أحيا الموسيقار اليوناني العالمي "يانّي" حفلا موسيقيًا كبيرًا بالساحل الشمالي، وعلق على تواجده وإقامة حفلة في مصر قائلًا: "أوقات سعيدة في مصر.. جمال الساحل الشمالي يبرز الأفضل لدى الجميع، الحياة في الساحل الشمالي مليئة بالمشاعر".



ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل جاءت النجمة الأمريكية الشهيرة "جنيفر لوبيز" وأحيت حفلًا فنيًا كبيرًا في مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع المذهلة والمصممة بمعايير عالمية، وقد اختتمت لوبيز حفلها قائلة: "أحب مصر كثيرًا".



وسبق أن زار مصر العديد من نجوم العالم سواء من الفنانيين أو الرياضيين، حيث زار مصر أشهر نجوم هوليوود مثل: ويل سميث، مورجان فريمان، نيكولاس كيدج، فوريست ويتكر، ومن نجوم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، نيمار، كريم بنزيما، سيرجو راموس.