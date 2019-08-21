البترول تعلن ارتفاع إنتاج حقل "ظهر" لـ2.7 مليار قدم يوميًا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 7. 2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ ووضع الخط البحرى الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كم، وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الحالي، والذى يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر على الإنتاج، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حاليًا إلى 12 بئرًا، مشيرة إلى أن الإنتاج الحالي لحقل ظهر يمثل 8 أضعاف الإنتاج خلال حوالى عامين منذ بدء باكورة إنتاج الحقل في ديسمبر 2017.



وأوضح المهندس عاطف حسن، رئيس شركة بتروبل، أن الشركة التي تم إسناد مهمة تنمية الحقل إليها قد نجحت في وضع باكورة إنتاج المرحلة الأولى على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2017 مرورًا بمراحل زيادة الإنتاج التصاعدية والانتهاء من تشغيل وحدات الإنتاج الخامسة والسادسة والسابعة المتبقية بالمحطة البرية خلال الربع الأول من العام الحالي، مما كان له أثر كبير في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة البرية، بالإضافة إلى تطوير منصة التحكم البحرية لاستيعاب توصيلات الكابل الكهروهيدروليكى الثانى بطول 160 كم، والذى تم الانتهاء من مده في مارس الماضى للتحكم في آبار المنطقة الجنوبية.