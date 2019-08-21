السلع التموينية: الإعلان مناقصة جديدة للزيت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة زيت رقم مناقصة زيت رقم (3) للعام المالي 2019-2020 فترة وصول (من 10 الى 30-10-2019) موعد تلقي العروض والبت فيها يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019.



كانت التموين من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، أعلنت عن استقبال 48500 طن زيت خام خلال يوليو الجاري، وكانت قد تعاقدت عليه الهيئة بعد إعلان مناقصة عالمية لتغطية احتياجاتها من الزيت الخام، وهو عبارة عن 18500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه 30000 طن زيت عباد خام مستورد.