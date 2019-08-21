صلاح: لن أترك ليفربول.. وصحيفة: راتبه سيكون الأعلى بالدوري الإنجليزي

أكد نجم ليفربول محمد صلاح مجددا أنه يشعر بالسعادة في ليفربول ومع الجمهور، ونفى احتمالية أن يغادر النادي هذا الموسم، حسبما قالت صحيفة ذا ميرور.



يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه ذا صن البريطانية ما يفيد بأن ليفربول سيقدم عرضا ماليا ضخما لإقناع محمد صلاح لاعب الفريق بتوقيع عقدًا جديدًا مع الفريق ليصبح الأعلى أجرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.



كما قالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إن اللاعب المصري إذا وافق على عرض ليفربول يستطيع أن يحصل على 22.4 مليون جنيه استرليني سنويًا، بواقع 430 ألف إسترليني في الأسبوع، وفي حالة موافقة صلاح على الصفقة فإن راتبه سيتجاوز راتب أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد وصاحب أكبر راتب في الدوري الانجليزي.