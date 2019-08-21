ضبط 7 أطنان مخلفات بترولية غير صالحة للاستخدام في البحيرة

تمكنت الإداره العامة لمباحث التموين اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيره من ضبط أحد الأشخاص يقوم بتجميع كميات من المخلفات البترولية والزيوت المعدنية المستعملة غير الصالحة للاستخدام دون تصريح من الجهات المختصة، وإعادة بيعها كمحروقات ومازوت مخالفا قانون البيئة وقانون الغش التجاري.



تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة، يفيد بورود معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بتجميع كميات من المخلفات البترولية والزيوت المعدنية المستعملة الغير صالحة للاستخدام دون تصريح من الجهات المختصة وإعادة بيعها كمحروقات ومازوت، حيث تم التحفظ على المضبوطات وقدرها 7.5 طن.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.