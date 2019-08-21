شذى تنتهي من "المرأة المستقلة"

انتهت المطربة شذى من تصوير أحدث كليباتها، في لون جديد لها، Strorng independent women (المرأة المستقلة)، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة مزيكا، خلال الأيام القليلة المقبلة.



الكليب من إنتاج شركة مزيكا وإخراج كريم الغمري، كلمات شادي نور (شذى)، الحان اورتيجا، توزيع اوكا، مهندس صوت جورج يعقوب، واستايلست فريد عادل، مدير انتاج خالد خطاب، ومنتج فني محمد شهاب.



وكانت شذى قد طرحت مؤخرا برومو كليب "المرأة المستقلة"، وشوقت شذى، جمهورها حيث نشرت عبر حسابها على "Instagram"، البرومو الدعائي للأغنية وعلقت عليها "قريبا"، دون أن تكشف عن أي تفاصيل متعلقة بها، غير اسم الاغنية فقط.



وشهد البرومو الدعائي مفاجأة لجمهورها وهي أن الأغنية ستقدمها في شكل دويتو، ولم تكشف عن الفنان الذي سيشاركها الديو.