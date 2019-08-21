حبس عاطل تحرش بفتاة في التجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة في أحد شوارع التجمع الخامس، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم "ع. م"، عاطل، تحرش بفتاة لفظيًا وجسديًا بأحد شوارع التجمع الخامس.



وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس من "أ. م" موظف، يتهم فيه "ع. م" عاطل، بالتحرش بابنته لفظيًا وجسديًا، أثناء سيرها بأحد الشوارع القريبة من محل مسكنهم بمنطقة التجمع الخامس.



وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على المتهم.



وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه، وأنكر تحرشه بالفتاة ومعرفته بها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.