جوارديولا يفضل إسبانيا وتغيير وجهة فريقه

قرر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بتغير اتجاه رحلة فريقه إلى إسبانيا هذا الأسبوع، لدخول معسكر مغلق لمدة قصيرة في طقس حار، حرصا على إبقاء الحالة البدنية لصفوف فريقه عالية مع بداية الموسم الجديد.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "الصن" البريطانية، فإن مدرب ألمان سيتي ألغى فكرة إقامة معسكر بالقرب من مدينة برشلونة، حيث كان سيخوض مباراة ودية ضد أحد فرق مدينة جيرونا الإسبانية خلف الأبواب المغلقة.



وأشارت الصحيفة إلى تفضيل المدرب الإسباني البقاء في إنجلترا، وذلك تجنبا لإرهاق لاعبيه بعد عودة الكثيرين منهم من واجباتهم الوطنية مع منتخبات بلادهم في وقت متأخر.



ومع مشاركة بعض لاعبي السيتي في بطولات دوري الأمم الأوروبية، كوبا أمريكا وكأس أمم أفريقيا، إلى جانب سفر الفريق في جولة تحضيرية إلى اليابان والصين قبل بداية الموسم، فإن السفر مجددا إلى إسبانيا سيتسبب في مزيد من الإرهاق لهم.



ويستعد المان سيتي لمواجهة بورنموث، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريمييرليج، لذا سيكون هناك صعوبة في السفر خلال تلك الأيام القليلة إلى برشلونة التي يستغرق السفر إليها ساعتين بالطائرة.