"بنات الباشا" بضيافة المركز الثقافي بأرض الجولف

ينظم المركز الثقافي بأرض الجولف٬ بمقره الكائن خلف سنترال ألماظة بمصر الجديدة٬ أمسية ثقافية لمناقشة رواية "بنات الباشا" للكاتبة نورا ناجي٬ وذلك في السادسة والنصف من مساء الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري. هذا ويناقش الرواية الشاعر والروائي٬ محمود فهمي.



ومما جاء في الرواية:"كان الباب مغلقًا، بينما يحتشد أهالي المدينة أمامه أفراد الشرطة الذين يجرون في كل مكان، رجال الإطفاء، وأطباء يخرجون بين الحين والآخر بجسد إمّا ملفوف أو حيٍّ ينبض للنقل بسيارات الإسعاف أتناول من على الأرض منشورًا أسود عليه وجه المسيح، كُتب عليه "طقس أسبوع الآلام"، وأسأل..هل من طقوس أكثر من ذلك؟.



كان المنشور مُكرمشًا بفعل يد ظلّت مطبقة عليه رغم الانفجار، ثم تهاوت حين النقل إلى الإسعاف، آثار بصمات من دماء تغطّي وجه المسيح فلا أمسحها أضعه في حقيبتي وأعود إلى السيارة، أشغل المكيّف بأعلى طاقة. أحاول إزالة رائحة التراب والدماء، لكنّي أنسى أنّني أحمل بعضًا منها في حقيبتي.