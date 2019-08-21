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اقتصاد

تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:33 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران - أسماء إبراهيم
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.54% خاسرا 46.38 نقطة ليصل إلى مستوى 8543.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 0.05% رابحا 1.86 نقطة ليصل إلى مستوى 3878.83 نقطة.

وبلغ حجم التداولات فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 28.8 مليون سهم بقيمة 657 مليون ريال، وارتفعت أسهم 45 شركة، فيما تراجعت 110 شركة.

وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.30%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.86%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.44%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.34%.

وجاء سهم "الباحة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.01%، ثم مجموعة السريع بنسبة 3.36%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 2.59%، فيما تصدر سهم "تبوك الزراعية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.45% ثم الأسماك بنسبة 2.86%، ثم زين السعودية بنسبة 2.68%.
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