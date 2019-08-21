بالفيديو.. أب يلقي ابنته الرضيعة من النافذة

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، قيام أب برمي ابنته البالغة من العمر 5 أشهر من شرفة المنزل الواقع في الطابق الثالث، وهو في حالة سكر، لكن رجال الشرطة، الذين وصلوا إلى المكان، تمكنوا من التقاط الطفلة منه وتسليمها إلى الطاقم الطبي.



وأكدت السلطات المختصة أن حالة الطفلة مستقرة ولا تواجه حياتها أي خطر.



وبحسب الفضائية، فتح المحققون قضية جنائية تحت بند "محاولة قتل طفل"، ضد أحد سكان مدينة سارانسك الروسية، حيث حاول أب إلقاء طفلته الرضيعة من الطابق الثالث.