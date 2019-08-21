تجديد حبس المتهم بإحياء رابطة "الوايت نايتس" 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، حبس عضو بألتراس زملكاوي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة الـ "وايت نايتس".



ووجهت النيابة للمتهم "م. م" في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والإنضمام إلي جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية.