تراجع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% خاسرا 0.05 نقطة ليصل إلى مستوى 1534.63 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية والخدمات.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 711 ألف سهم بقيمة 117ظك ألف دينار.



وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.17%، بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.11% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.5%.

