اليوم.. اجتماع "الأعلى للإعلام" لاختيار الأمين العام

يعقد المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا، لاختيار أمين عام للمجلس، بعدما ألقت هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم على أحمد سليم الأمين العام للمجلس، وذلك بسبب شبهات ومخالفات فى عدد من الملفات.



وقال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيتم اختيار أمين عام جديد للمجلس خاصة أن هذا المنصب لا يجوز أن يظل شاغرًا، وذلك لاتمام كافة مهام المجلس.



وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أنه تم دعوة أعضاء المجلس للاجتماع الطارئ فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر غدا الأربعاء، مؤكدًا على أن المرشح لمنصب الأمين العام يجب أن يكون على دراية بهذا العمل.