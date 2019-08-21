ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات اليوم

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.40% رابحا 11.18 نقطة ليصل إلى مستوى 2800.17 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاتصالات والعقارات.



وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 36.2 مليون سهم محققة ما قيمته 56.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 564 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفض 13 سهما، واستقرت 4 أسهم.



وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.22%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.67%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.61%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4%، ثم سهم شركة العربية للطيران بنسبة 2.52%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.93%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 8%.