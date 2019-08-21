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فن

ناعوت وصابروفاضل يشاهدون "المتفائل" على المسرح القومى

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:28 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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بدعوة من الفنان أحمد شاكر مدير المسرح القومى، شهدت الكاتبة فاطمة ناعوت، والمؤلف مجدى صابر والفنان التشكيلى فريد فاضل، الليلة الماضية، العرض المسرحى "المتفائل"، وأبدى الجميع إعجابهم الشديد بالعرض، وبجميع عناصره من إخراج وأداء وديكور، وموسيقى وأشعار.

وقالت فاطمة ناعوت: ارتبط بعروض المسرح القومى منذ طفولتى، فقد كانت أمى تصطحبنى معها لمشاهدة عروضه لكبارنجومنا أمثال سميحة أيوب، عبد الله غيث وغيرهم،

وعندما دعانى صديقى الفنان أحمد شاكر لمشاهدة العرض، وعلمت من خلاله أنه يتم تقديمه باللهجة العامية، وليس باللغة العربية الفصحى، شعرت ببعض التردد، ولكننى فوجئت بعد حضورى بالمستوى الرائع، وضحكت من قلبى كثيرًا، فقد نجح المخرج إسلام إمام، مع أبطال العرض فى صنع حالة من البهجة والسعادة، وشهدت الإقبال الجماهيري الكبير والتفاعل الشديد مع العرض.

"المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، عزت زين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، تامر الكاشف، أحمد زكريا، مصطفى سامى، أمجد الحجار، آيات مجدى، طارق راغب، أحمد سمير، من إعداد وإخراج إسلام إمام، موسيقى وألحان هشام جبر، أشعار طارق علي، إستعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، أزياء نعيمة عجمي، ومكياج إسلام عباس.
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